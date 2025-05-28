Украинское сельское хозяйство может стать проблемой в процессе евроинтеграции

https://racurs.ua/n206636-ukrainskoe-selskoe-hozyaystvo-mojet-stat-problemoy-v-processe-evrointegracii.html

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Українське сільське господарство може стати проблемою у процесі євроінтеграції.

З 6 червня 2025 року завершиться дія тимчасового безмитного режиму для українського експорту. Рішення ухвалили через звернення кількох країн ЄС, зокрема Польщі та Франції, що український імпорт негативно впливає на їхніх фермерів.

У чому проблема з українським агросектором для ЄС? Про це в етері телемарафону «Єдині новини» розповіла старша економістка ЦЕС Яна Охріменко.

По-перше — ми надзвичайно конкурентні. Це пов’язано з низкою факторів: у нас дешевша робоча сила, великі аграрні підприємства, значно масштабніші, ніж у більшості країн ЄС. Така структура дозволяє суттєво знижувати витрати на виробництво і робить українську продукцію більш привабливою за ціною.

По-друге — розміри. Україна володіє приблизно чвертю всіх сільськогосподарських земель Європи. Наш агросектор — справді великий. А після Другої світової війни сільське господарство в ЄС суттєво трансформувалося: більшість країн має розгалужену систему дотацій, яка щороку потребує великих витрат із бюджету.

Головне питання: чи готовий Євросоюз додатково виділяти €5−10 млрд щороку, щоб підтримувати українських фермерів?

Поляки 一 найбільші бенефіціари цієї європейської політики єдності. Вони отримують досить значні кошти з фонду політики ЄС. Але якщо ці кошти також буде отримувати Україна, то все може змінитися досить сильно, 一 пояснює Яна Охріменко.

Українські великі агрохолдинги можуть демпінгувати на європейському ринку — продавати продукцію дешевше, ніж місцеві фермери. Якщо впровадити стандарти ЄС від якості ґрунтів до добробуту тварин і правил використання добрив 一 це збільшить собівартість продукції — і знизить нашу конкурентоспроможність.

Але щоб підняти стандарти — потрібні дотації. Але дотації дадуть тільки після вступу до ЄС. А без них — змінювати виробництво надто дорого. Тобто маємо типову політичну пастку: не можемо змінитися без підтримки, але й підтримку можуть не дати, поки не змінимося.