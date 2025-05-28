В Украине разоблачили фейковое видео о "самоубийствах" в ВСУ на Сумском направлении

https://racurs.ua/n206639-v-ukraine-razoblachili-feykovoe-video-o-samoubiystvah-v-vsu-na-sumskom-napravlenii.html

Ракурс

Центр протидії дезінформації викрив фейкове відео про «самогубства» в ЗСУ на Сумському напрямку.

У мережі поширюють постановочне відео нібито українського військового про «вкрай важку ситуацію на Сумському напрямку» та «масові самогубства».

ЦПД наголошує: відео створене пропагандистами для дискредитації ЗСУ. На ньому немає жодних ознак, що вказують на приналежність дійових осіб чи «жертв» до українського війська (зброя, шеврони, жетони). Також неможливо визначити місце зйомки.

Мета таких вкидів — створити ілюзію хаосу в ЗСУ та деморалізувати українців. ЦПД зазначає, що ворожа пропаганда систематично продукує подібні ролики, часто з використанням штучного інтелекту, а за їх створення відповідають студії, пов’язані з Міноборони та гру рф.