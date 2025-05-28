рф начала масштабную модернизацию шахт для ядерного оружия. Фото:

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Країна-агресор росія проводить в Оренбурзькій області масштабну модернізацію шахт для зберігання ядерної зброї.

Супутникові знімки, які опинилися у вільному доступі, свідчать, що за останні десять років рф модернізувала велику кількість ракетних пускових установок у районі міста Ясний неподалік від кордону з Казахстаном. Зокрема, була оновлена база 621 ракетного полку, де побудували нові дороги, будівлі та захисні споруди. Також модернізується база 368 ракетного полку. Обидва ці підрозділи мають на озброєнні стратегічні ядерні комплекси «Авангард». Про це повідомили німецький журнал Der Spiegel та журналісти данського проекту Danwatch.

Також медіа, які проаналізували понад 2 млн документів, що стосуються російських військових закупівель, з’ясували, що паралельно з розробкою нових видів озброєння Москва будувала абсолютно нові військові об'єкти. Старі бази були повністю знищені, а нові побудовані з нуля. Росіяни звели сотні нових казарм, сторожових веж, командних центрів і складських приміщень та викопали кілометри підземних тунелів.

Для будівництва цих баз росіяни використовували цемент, гіпс, клей, ізоляційні та звукоізоляційні матеріали, які були виготовлені в країнах Заходу.

Нагадаємо, у березні спецпосланець президента США Річард Гренелл заявив, що ядерна зброя, яку Україна передала росії після розвалу СРСР, нібито була російською.

Однак екс-посол США в Україні та експерт з контролю над озброєннями Стівен Пайфер у відповідь заявив, що Гренелл «категорично неправий», бо ядерні боєголовки, які були в Україні, були колишніми радянськими, а не російськими.

Джерела: Danwatch, Der Spiegel