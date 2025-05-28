рф назвала дату и место следующего раунда переговоров с Украиной. Фото:

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Країна-агресор рф пропонує Україні провести новий раунд мирних переговорів у Стамбулі.

Москва вже розробила меморандум, в якому викладено позицію щодо «надійного подолання першопричин» війни в Україні. Російська делегація на чолі з Володимиром Мединським готова представити цей документ делегації України в найближчий понеділок, 2 червня. Про це заявив міністр закордонних справ рф Сергій Лавров, передає ТАСС.

Наша делегація на чолі з Мединським готова представити цей меморандум делегації України і дати необхідні пояснення під час другого раунду прямих переговорів у Стамбулі у найближчий понеділок, 2 червня, — заявив він.

За словами Лаврова, «усі, хто щиро, а не на словах» зацікавлений в успіху мирного процесу, мають підтримати проведення нового раунду переговорів.

Нагадаємо, перший раунд прямих переговорів між Україною та рф відбувся у Стамбулі 16 травня. За його підсумками, сторони вже провели обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».

Також українська та російська делегації домовилися підготувати письмові пропозиції щодо можливого припинення вогню.

А російський диктатор володимир путін після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Кремль готує «меморандум», у якому викладе власне бачення мирного врегулювання конфлікту, включно з потенційними термінами завершення війни.