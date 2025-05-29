Применение новейшего украинского дрона, скриншот видео

https://racurs.ua/n206664-ukraina-vpervye-primenila-dron-matku-na-baze-iskusstvennogo-intellekta-fedorov-video.html

Ракурс

Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне рішення на основі штучного інтелекту, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу — дрон-матку, яка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км.

Про це сьогодні, 29 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив

віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, такі дрони здатні автономно знаходити й уражати цілі — від ворожих літаків до ППО та об'єктів критичної інфраструктури:

якщо відстань до 100 км — дрон повертається назад для повторного використання;

вартість однієї місії — 10 тис. дол. США, в той час як запуск ракети коштує у 300−500 разів більше.