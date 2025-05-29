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Применение новейшего украинского дрона, скриншот видео

Украина впервые применила дрон-матку на базе искусственного интеллекта — Федоров (ВИДЕО)

29 мая 2025, 15:56
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Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне рішення на основі штучного інтелекту, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу — дрон-матку, яка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км.

Про це сьогодні, 29 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив

віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, такі дрони здатні автономно знаходити й уражати цілі — від ворожих літаків до ППО та об'єктів критичної інфраструктури:

  • якщо відстань до 100 км — дрон повертається назад для повторного використання;
  • вартість однієї місії — 10 тис. дол. США, в той час як запуск ракети коштує у 300−500 разів більше.

І все це — без GPS. Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль, — зазначив міністр.

Источник: Ракурс


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