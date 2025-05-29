Режиссер Кристофер Уолтерс пострадал в результате падения балкона в Киеве, скриншот видео

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У Києві американський режисер Крістофер Волтерс, який приїхав в Україну документувати війну, травмувався внаслідок падіння балкона у Подільському районі.

Про це Волтерс повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відповідне відеозвернення.

Він розповів, що коли балкон обвалився, він упав на землю разом із бетоном. Подія сталася прямо перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку.

В центрі столиці ось так падають балкони, — наголосив він. — Балкон під котрим люди проходять до під’їзду. В той час коли літають ракети та дрони, нас травмують балкони через чиюсь безвідповідальність!

На офіційному порталі Києва згодом повідомили деталі інциденту. Зазначається, що:

падіння балкону з другого поверху сталася у неділю, 25 травня. Територію тоді огородили, уламки уже прибрали;

постраждалий громадянин швидку допомогу чи поліцію не викликав;

триповерховий будинок, в якому стався інцидент належить до старої житлової забудови, зведений у 1905 році — тобто йому понад 120 років;

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва» готується провести інструментальні дослідження та визначити подальші ремонтні роботи.

Прямого доступу до квартирних балконів у житлових будинках працівники керуючих компаній не мають. Обстеження балконів здійснюється на основі заявок власників житлових будинків, які мають надати доступ до помешкань, — наголошується в повідомленні.

Міська влада закликає власників квартир у житлових будинках старої забудови в разі виявлення ознак можливих руйнувань балконів негайно звертатися до керівництва РДА для обстеження і вирішення питання щодо подальшої експлуатації, а також пропонує скористатися наявними програмами реновації.