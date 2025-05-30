ГУР провело успешную спецоперацию в российском Владивостоке

ГУР провело успешную операцию на Дальнем Востоке. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n206693-gur-provelo-uspeshnuu-specoperaciu-v-rossiyskom-vladivostoke.html

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ГУР провело успішну операцію на Далекому сході росії.

У п’ятницю, 30 травня, українські воєнні розвідники вразили особовий склад та техніку Збройних сил рф. Сьогодні вранці щонайменше два вибухи прогриміли в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155-ї бригади морської піхоти. Про це повідомило Суспільне із посиланням на джерела у спецслужбах.

Зазначається, що перший вибух пролунав у районі КПП, а другий — у місці перебування особового складу та командування військової частини 30926. Таким чином вдалося вразити живу силу, військову техніку і спецзасоби ворога.

За інформацією місцевих мешканців, на місце події прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційних гелікоптер. Пошкоджену техніку з військової частини почали вивозити вантажівками «Урал».

Наразі відомо, що 155-а бригада бере активну участь у війні проти України. Ці морпіхи воювали у Маріуполі, Вугледарі та Курській області рф.

Нагадаємо, на початку травня вперше український морський дрон Magura збив російський винищувач Су-30 у районі міста Новоросійськ у Краснодарському краї рф. Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13.

Джерело: «Суспільне»