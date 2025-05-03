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Ракурс
Морський дрон Magura збив російський винищувач Су-30 біля Новоросійська - відео ГУР

Морський дрон Magura збив російський винищувач Су-30 біля Новоросійська — відео ГУР

3 тра 2025, 13:01
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Вперше український морський дрон Magura збив російський винищувач Су-30 у районі міста Новоросійськ у Краснодарському краї.

Головне управління розвідки показало відео збиття.

Новина доповнюється

Джерело: Ракурс


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