Ракурсhttps://racurs.ua/
Морський дрон Magura збив російський винищувач Су-30 біля Новоросійська - відео ГУР
Морський дрон Magura збив російський винищувач Су-30 біля Новоросійська — відео ГУРhttps://racurs.ua/ua/n206030-morskyy-dron-magura-zbyv-rosiyskyy-vynyschuvach-su-30-bilya-novorosiyska-video-gur.htmlРакурс
Вперше український морський дрон Magura збив російський винищувач Су-30 у районі міста Новоросійськ у Краснодарському краї.
Головне управління розвідки показало відео збиття.
Новина доповнюється