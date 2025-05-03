Комбінованої атаки цієї ночі зазнала росія, зокрема Новоросійськ

https://racurs.ua/ua/n206029-kombinovanoyi-ataky-ciieyi-nochi-zaznala-rosiya-zokrema-novorosiysk.html

Ракурс

Комбінованої атаки цієї ночі зазнала росія, зокрема Новоросійськ. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Новоросійськ вважають базою Чорноморського флоту рф. Очевидці кажуть, що його атакували безекіпажними катерами й безпілотниками літакового типу. Протягом ночі було декілька хвиль атаки.

Російські військкори також пишуть, що безекіпажний катер збив повітряне судно рф. Імовірно, це був літак. Наразі жодних офіційних підтверджень немає.

Окрім того, через атаку ушкоджені житлові комплекси, постраждали четверо людей. У місті пожежа на зерновому терміналі.

БпЛА атакували й інші населені пункти. В Анапі уламки безпілотників пошкодили три приватних будинки. У селищі Цілина Ростовської області загорілися два будинки. Також другу ніч поспіль під атакою дронів був тимчасово окупований Крим. Вибухи чули в Керчі та Севастополі.

У Міноборони рф стверджують, що ППО нібито збила 96 дронів над територією тимчасово окупованого Криму, 47 — над Краснодарським краєм, 9 — над Ростовською областю, над Брянською та Курською областями — по 8. Решту два БпЛА начебто знищили над Бєлгородською областю.

Також звітують про те, що нібито над Чорним морем збили 8 крилатих ракет Storm Shadow і 3 керовані ракети «Нептун-МД». Окрім того, кажуть про знищення 14 українських безпілотних катерів в акваторії Чорного моря.