Американская корпорация Microsoft окончательно идет из российской федерации. Фото:

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Американська корпорація Microsoft остаточно йде з російської федерації.

Дочірня компанія гіганта ТОВ «Майкрософт Рус» готується подати заяву про банкрутство до Арбітражного суду Москви. Головним кредитором виступає «Газпромбанк». Причиною звернення до суду став позов Газпромбанку про стягнення 90,9 млн рубза контрактом на технічну підтримку, який діяв із вересня 2021 до вересня 2022 року. Про це повідомило видання The Moscow Times.

Зазначається, що фінансова установа звинувачує «Майкрософт Рус» у невиконанні зобов’язань, хоча оплата була отримана повністю.

У квітні цього року суд частково задовольнив позов і постановив стягнути з компанії близько 949 тис. дол., включно з неосновним збагаченням і відсотками. Крім того, до повного погашення боргу будуть нараховані відсотки.

Як відомо, Microsoft почала скорочувати присутність в рф після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну. Юридично техногігант залишався в росії до кінця 2024 року. А в 2025 році вже було закрито 13 філій компанії в різних містах.

Нагадаємо, у лютому 2025 року американська компанія Apple закрила для російських розробників доступ до платформи для створення корпоративних додатків ADEP, котра дозволяє компаніям розробляти програми для операційної системи iOS та розповсюджувати їх серед своїх співробітників без публікації в магазині App Store.

Джерело: The Moscow Times