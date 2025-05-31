Польша избирает президента: что ждать от второго тура

https://racurs.ua/n206704-polsha-izbiraet-prezidenta-chto-jdat-ot-vtorogo-tura.html

Ракурс

Другий тур президентських виборів у Польщі відбудеться в неділю, 1 червня 2025 року з 7.00 до 21.00 (за Варшавою).

Поляки можуть проголосувати за одного з двох кандидатів — Рафала Тшасковського від «Громадянської коаліції» або Кароля Навроцького, якого підтримує партія PiS.

Виборча тиша триватиме до закінчення голосування в неділю. Це означає, що ніхто не може агітувати або заохочувати голосувати за певного кандидата.

За кого проголосують виборці кандидатів, які не пройшли до другого туру?

Згідно з опитуванням CBOS, 58% виборців Славоміра Менцена (Конфедерація) у другому турі підтримають Навроцького, 12% проголосують за Тшасковського. 86% респондентів Гжегожа Брауна, віддадуть голос за кандидата, якого підтримує PiS, лише 2% підтримають кандидата від «Громадянської коаліції».

Жоден виборець Шимона Головні (Третя дорога) не проголосує за Навроцького, 94% підтримають Тшасковського. 82% виборців від кандидата партії «Разом» Адріана Зандберга та 90% виборців кандидатки від лівих Магдалени Бєят віддадуть голос за Тшасковського.

Коли новообраний президент вступить на посаду?

Після президентських виборів у цю неділю Анджей Дуда не покине Президентський палац ще майже два місяці. Його термін закінчиться лише в серпні 2025 року. З моменту складання присяги перед Національним Зборами розпочнеться термін його наступника.

Хто це буде — дізнаємося 2 червня вранці.

Букмекери на фініші кампанії почали віддавати перемогу кандидату від «Громадянської коаліції», але боротьба йде за кожен голос. Нерви будуть навіть після оголошення результатів екзитполу.

Явка 19 травня склала 67,31%. Якщо 1 червня на дільниці прийде понад 71%, то Тшасковський, має шанси виграти, кажуть політологи.