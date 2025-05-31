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Ракурс
До сих пор неизвестно, с чем россияне будут в Стамбуле, - Зеленский

До сих пор неизвестно, с чем россияне будут в Стамбуле, — Зеленский

31 мая 2025, 21:35
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Ні в України, ні в Туреччини, ні у США немає інформації, з чим російська делегація збирається їхати на перемовини в Стамбул 2 червня.

Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що напередодні, 30 травня, обговорював майбутні перемовини та участь рф з турецьким президентом Реджепом Ердоганом.

Звісно, всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реально припинення вогню. Всі хочуть, щоб росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну, — заявив Зеленський.

За його словами, саме такою має бути адженда зустрічі 2 червня. Він висловив сподівання на «рішучість» США щодо санкцій проти рф.

Источник: Ракурс


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