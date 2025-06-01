В рф массово пылают вражеские стратегические бомбардировщики — продолжается спецоперация СБУ

https://racurs.ua/n206738-v-rf-massovo-pylaut-vrajeskie-strategicheskie-bombardirovschiki-prodoljaetsya-specoperaciya-sbu.html

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СБУ проводить масштабну спецоперацію під назвою «Павутина» зі знищення ворожої бомбардувальної авіації, яка щоночі атакує українські міста.

Соцмережі пишуть про дві локації ударів — аеродром «Бєлая» в Іркутській області та Оленья у Мурманській.

Наразі відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50. Збитки ворогу вже перевищують 2 мільярди доларів.

На відео з аеродрому «Белая» чути голос очільника СБУ Василя Малюка, який коментує успішну «бавовну».

Оце так гарно зараз виглядає аеродром «Белая», стратегічна авіація, — каже Малюк про удар дронами СБУ

За словами свідків — дрони біля Олєнєгорска вилітають прямо з фури, яка стоїть неподалік аеродрому.

Водія вантажівки затримали, хоч він нібито не знав, що перевозить безпілотники.