Рафал Тшасковский, вероятно, победил во втором туре президентских выборов в Польше, скриншот видео.

https://racurs.ua/n206752-vybory-v-polshe-ekzit-pol-svidetelstvuet-o-minimalnom-preimuschestve-kandidata-ot-vlasti.html

Ракурс

У Польщі сьогодні, 1 червня, відбувся другий тур президентських виборів. Поляки обирали між представником провладної «Громадянської платформи» чинним мером Варшави Рафалом Тшасковським та директором Інституту національної пам’яті Каролем Навроцьким, якого підтримує партія Анджея Дуди «Право та справедливість».

У першому турі різниця між ними склала майже 2% на користь Тшасковського. Проте результати екзит-полу другого туру центру Ipsos, проведеного для телеканалів Polsat, TVN і TVP, який польські ЗМІ оприлюднили після закриття дільниць для голосування о 21.00 за місцевим часом (о 22.00 за Києвом), показує мінімальний відрив Тшасковського від його конкурента.

Згідно з екзит-полом:

Тшасковський отримує 50,3% голосів;

Навроцький отримує 49,7% голосів.

Тшасковський у своєму виборчому штабі вже заявив про перемогу та подякував за віддані йому голоси.