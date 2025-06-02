Агент рф готовил взрывы военных машин в Киеве. Фото:

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Ракурс

Агент російської федерації готував серію терактів у Києві.

У столиці затримано прибічника окупантів, який готував підриви авто, що належали військовослужбовцям Сил оборони. Зловмисник збирався підірвати три автомобілі українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Він мав закласти вибухівку під машини, а російські спецслужбісти — дистанційно підірвати їх разом із військовими. Про це 2 червня повідомив прес-центр СБУ.

Ворожим агентом виявився безробітний киянин, якого росіяни завербували завербував через Телеграм-канал. Спочатку зловмисник виконав кілька тестових завдань — вчинив у Києві кілька підпалів. Вже згодом йому наказали виготовити СВП та підірвати авто. А потім зловмисник почав шукати локації «потрібних» транспортних засобів.

Зрадника затримали у зйомній квартирі, яку він орендував для конспірації. На момент затримання терорист налаштовував віддалений доступ окупантів до двох телефонів з СВП, через які росіяни планували активувати вибухівку. Також зловмисник планував зафіксувати підриви на відео.

Затриманому вже повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Ворожому агенту загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харківській області агент рф розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються здійснити прорив вглиб території регіону. Зокрема, завданням інформатора було знайти і запропонувати дороги в «обхід» оборонних позицій ЗСУ та Державної прикордонної служби.