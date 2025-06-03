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Ракурс
Ермак и Свириденко прилетели в Вашингтон

Ермак и Свириденко прилетели в Вашингтон

3 июн 2025, 11:39
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Українська делегація на чолі з міністром економіки Юлією Свириденко прибула до Вашингтону — там говоритимуть про оборонну підтримку, фронт і санкції проти росії, зокрема про законопроєкт сенатора Ліндсі Грема.

До складу делегації ввійшли також команди Міноборони та Офісу президента включно з керівник ОП Андрієм Єрмаком. Серед питань — повернення росією депортованих український дітей та результати зустрічей у Стамбулі.

Українці зустрінуться з представниками Республіканської та Демократичної партій і командою президента США Дональда Трампа.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сенатор-демократ Річард Блюменталь минулого місяця подали законопроєкт про санкції проти росії. Він пропонує ввести тарифи у 500% на товари, які імпортуються з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси.

Источник: Ракурс


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