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ВСУ ударили по установкам запуска «Искандеров» на Брянщине

ВСУ ударили по установкам запуска «Искандеров» на Брянщине (ВИДЕО)

5 июн 2025, 10:36
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Сили оборони завдали удару по підрозділу 26-ї бригади ракетних військ рф — уражено установки ОТРК «Іскандер».

Зокрема, одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві — ймовірно зазнали пошкоджень.

Як повідомили у Генштабі, підрозділ 26 ракетної бригади військ рф, з Брянської області рф, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву.

Завдяки ефективній до розвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві — з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Результати ураження уточнюються, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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