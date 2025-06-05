ВСУ ударили по установкам запуска «Искандеров» на Брянщине

https://racurs.ua/n206835-vsu-udarili-po-ustanovkam-zapuska-iskanderov-na-bryanschine-video.html

Ракурс

Сили оборони завдали удару по підрозділу 26-ї бригади ракетних військ рф — уражено установки ОТРК «Іскандер».

Зокрема, одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві — ймовірно зазнали пошкоджень.

Як повідомили у Генштабі, підрозділ 26 ракетної бригади військ рф, з Брянської області рф, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву.