WSJ: Пентагон передаст предназначенные Киеву взрыватели для ракет подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке

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За даними Wall Street Journal, минулого тижня Пентагон непублічно повідомив Конгрес США про те, що спеціальні підривники для ракет, які Україна використовує для збивання російських дронів, наразі виділяються підрозділам ВПС США на Близькому Сході.

Цей крок зроблено на тлі розмови Трампа з російським диктатором владіміром путіним, що відбулася напередодні, зазначає WSJ.

Як заявив президент США, путін повідомив, що Москві доведеться рішуче відреагувати на українські атаки на російські стратегічні аеродроми.

Напередодні стало відомо, що глава Пентагону Піт Хегсет вперше не братиме участі у зустрічі у форматі «Рамштайне», на яких обговорюється військова допомога Києву, навіть в онлайн-режимі.