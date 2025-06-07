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Украинские беспилотники атаковали промзону вблизи нефтеперерабатывающего завода «ЛУКойл» в Нижегородской области

Украинские беспилотники атаковали промзону вблизи нефтеперерабатывающего завода «ЛУКойл» в Нижегородской области

7 июн 2025, 19:02
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У місті Кстово Нижньогородської області рф після гучних вибухів загорівся бітумний завод «Лукойл».

Місцеві пабліки пишуть про ймовірну атаку дронами.

Загорілася установка з виробництва бітуму, а також зруйновані дві ємності з нафтопродуктами.

Поруч з бітумним заводом розташований НПЗ «Лукойл», який є четвертим за величиною в росії. На НПЗ у Кстово можуть переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік. Там виготовляють бензин, дизель, авіаційний гас, бітум. Таким чином він є важливим для забезпечення російської армії.

Ця атака відновлює тренд на українські удари по російському паливно-енергетичному комплексу після тривалої перерви.

За день до цього, 6 червня, було уражене нафтосховище комбінату Росрезерву «Кристалл» в Енгельсі, де зберігається авіапальне для стратегічної авіації рф. Однак, враховуючи, що воно зберігає пальне для стратегічної авіації, це могло бути продовженням серії атак на російські далекобійні можливості.

Источник: Ракурс


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