Украина могла получить системы Patriot от Израиля, фото: Wikimedia Commmons

https://racurs.ua/n206944-izrail-peredal-ukraine-sistemy-pvo-patriot-posol.html

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Ізраїль передав Україні системи ППО Patriot, які отримав від США на початку 1990‑х років.

Про це в інтерв’ю заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, повідомляє агентство «Укрінформ».

За словами Бродського, Ізраїль отримав ці «Патріоти» від США, коли була перша війна у Перській затоці.

Ці системи зараз знаходяться в Україні — це системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 1990-х років, ми погодилися передати їх Україні. Про це, на жаль, не дуже багато говорили, але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг Україні у військовому плані, то це неправда. Ізраїль і у військовому сенсі теж допоміг, — наголосив він.

На запитання, чому Ізраїль сам не розповідає про військову допомогу Україні, посол зауважив, що не хотів би говорити на цю тему, тому що вона дуже чутлива:

Я завжди підкреслюю, що краще говорити на ці теми не в пресі, не публічно, а через особливі канали, які існують. Тому давайте залишимо цю тему для фахівців, для тих, хто працює в цьому напрямку.

Скільки саме комплексів передали України, посол не розповів. У квітні 2024 року видання The Times of Israel з посиланням на представників армії країни повідомляло, що Повітряні сили Ізраїлю планують за кілька місяців вивести з експлуатації кілька зенітних батарей комплексу MIM-104 Patriot, замінивши їх на більш сучасні засоби ППО.

Джерело: «Укрінформ»