Карта боевых действий: DeepState

https://racurs.ua/n206964-armiya-rf-prodvinulas-vozle-yablonovki-i-unakovki-v-sumskoy-oblasti-deepstate.html

Ракурс

Російські окупанти просуваються у Сумській та Запорізькій областях.

Ворожа армія просунулася біля Яблунівки та Юнаківки на Сумщині, а також біля Малинівки на Запоріжжі. Про це аналітики проекту DeepState 10 червня повідомили в Telegram.

Також військові експерти заявили, що загарбники не полишають спроб зайти на територію Дніпропетровської області. Військові, які ведуть бойові дії на цій ділянці фронту, розповідають, що росіяни штурмують щодня. По росіянах наноситься ураження як з місць висування, так і під час штурмових дій.

Нагадаємо, днями в DeepState заявляли, що російські окупанти взяли під контроль населений пункт Локня у Сумській області. Також ворог просунувся в Кіндрашівці на Харківщині та Яблунівці в Донецькій області.