Новый пакет санкций ЕС против рф: запрет "потоков", снижение цены нефти и "теневой флот"

https://racurs.ua/n206970-novyy-paket-sankciy-es-protiv-rf-zapret-potokov-snijenie-ceny-nefti-i-tenevoy-flot.html

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Європейський С пропонує у новому санкційному пакеті ввести заборону на газогони «Північний потік», а також знизити «стелю цін» на російську нафту з 60 дол. до 45 дол. за барель

Цю інформацію підтвердила Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також пропонується ввести обмеження проти ще 77 суден «тіньового флоту» (на додаток до 342 суден, які вже перебувають під санкціями), 22 російських банків і банків, які допомагають рф обходити санкції.

Ідеться про таке:

Відключити від системи SWIFT ще 22 банки;

Заборонити будь-які транзакції з банками, які потрапили під санкції, а не лише відключити банки від SWIFT;

Розповсюдити заборону на банки з інших країн, які використовуються для обходу санкцій;

Додати 22 компанії, у тому числі з Китаю та білорусі, до підсанкційного списку.

Країни Євросоюзу почнуть обговорювати новий пакет санкцій цього тижня.

Водночас обмеження проти російської атомної промисловості не увійшли до 18-го пакету запропонованих санкцій.