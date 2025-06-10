Белый дом планирует сокращение бюджета на помощь безопасности Украины в 2026 году

https://racurs.ua/n206976-belyy-dom-planiruet-sokraschenie-budjeta-na-pomosch-bezopasnosti-ukrainy-v-2026-godu.html

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Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Білий дім планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні у 2026 році.

Про це він сказав він під час слухань в оборонному підкомітеті Палати представників США, передає АР.

У бюджеті передбачено скорочення бюджету. Ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт. Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів буде в інтересах обох сторін і в інтересах нашої країни, особливо з огляду на численні глобальні виклики, — сказав американський міністр оборони.

Також він зазначив, що Міноборони США «щодня вчиться в України» і зосередиться на тому, як краще захищати власні військові аеродроми, маючи на увазі операцію СБУ «Павутина».

США надали Україні понад 66 млрд дол. допомоги з моменту вторгнення росії в лютому 2022 року.