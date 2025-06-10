Инфраструктуру Telegram обслуживают компании, сотрудничающие со спецслужбами рф

https://racurs.ua/n206975-infrastrukturu-telegram-obslujivaut-kompanii-sotrudnichauschie-so-specslujbami-rf.html

Ракурс

Інфраструктуру месенджера Telegram обслуговують компанії, які співпрацюють із російськими спецслужбами, що може використовуватися для стеження за користувачами.

Про це пише видання «Важные истории», яке провело власне розслідування щодо функціонування месенджера.

Із розслідування виходить, що у 2018 році Telegram Corp, яка належить Павлу Дурову, передала права й обов’язки щодо облаштування інфраструктури компанії Global Network Management (GNM), зареєстрованій в Антигуа і Барбуда.

Угоду від імені GNM підписав Володимир Веденєєв, який одночасно обіймав посаду фінансового директора Telegram.

GNM надала Telegram понад 10 000 IP-адрес, а Веденєєв, за його свідченнями в американському суді, відповідає за встановлення та підтримку інфраструктури месенджера. Багато IP-адрес GNM раніше належали петербурзькій компанії Globalnet, яка має зв’язки з Кремлем і ФСБ. Її бенефіціаром також був Веденєєв, але у 2024 році він переписав комапанію на своїх родичів.

Загалом, половина співробітників GNM перебуває в росії, де у компанії є офіс у Санкт-Петербурзі.

Інша петербурзька компанія, Electrontelecom, надала Telegram 5 000 IP-адрес. Ця компанія є підрядником ФСБ й забезпечує встановлення та обслуговування систем безпечного зв’язку для спецоперацій.

У 2022 році Globalnet також установила системи моніторингу трафіку користувачів на вимогу Роскомнадзору.

Це свідчить про те, що компанії, пов’язані з інфраструктурою Telegram, співпрацюють із російськими спецслужбами, які мають доступ до даних користувачів.

На відміну від месенджерів WhatsApp і Signal, чати Telegram за замовчуванням не мають наскрізного шифрування. Повідомлення розшифровуються й зберігаються на серверах, до яких мають доступ компанії, що обслуговують інфраструктуру.

Кожне повідомлення в Telegram містить унікальний ідентифікатор пристрою (auth_key_id), який дозволяє визначити пристрій користувача та підібрати ключ для розшифрування.

Відповідно, якщо компанії, що співпрацюють із ФСБ, мають доступ до трафіку Telegram, це може використовуватися для глобального стеження за користувачами, включно з визначенням їхнього місцезнаходження та контактів.

Ми знаємо, що в Росії є СОРМ (система, за допомогою якої російські спецслужби стежать за телефонними дзвінками та інтернет-активністю користувачів. — Прим. ред.). Кожен інтернет-провайдер має встановити його у своїй інфраструктурі. Таким чином, у російських спецслужб є доступ до трафіку, який йде через провайдера. Вони можуть стежити за трафіком, зберігати його і потім аналізувати, — пояснює Возняк.

Це стосується не тільки росії, а й окупованих територій України. Протокол месенджера дає змогу російським спецслужбам виявляти ідентифікатори пристроїв у всіх місцях, де у російських силовиків є доступ до інтернет-інфраструктури.

Через те, що Павло Дуров передав облаштування всієї інфраструктури месенджера одній компанії, яка де-факто перебуває в росії, дані інших користувачів Telegram по всьому світу також у небезпеці.

Telegram офіційно заперечує, що його підрядники мають доступ до даних користувачів чи критично важливої інфраструктури, і стверджує, що не має серверів чи співробітників у рф.

Проте розслідування вказує на те, що компанії, які обслуговують сервери Telegram, тісно пов’язані з ФСБ, а сам Дуров неодноразово відвідував росію після 2014 року, попри заяви про «вигнання».

Зокрема, за даними витоку бази ФСБ, Дуров здійснив понад 50 поїздок до росії між 2015 і 2021 роками.

Випадки отримання даних із Telegram російськими спецслужбами

За останні роки накопичилося чимало свідчень того, що російські спецслужби отримують доступ до даних користувачів Telegram без фізичного доступу до їхніх пристроїв і без злому.

У 2023 році видання The Wired опублікувало історії кількох російських активістів, які зазнали переслідувань за участь в антивоєнних протестах і обговорення акцій опору.

За їхніми словами, повідомлення в «секретних» чатах виявилися прочитаними, хоча одержувачі їх не відкривали. В одному з випадків поліцейський цитував затриманій її повідомлення, надіслані соратникам у Telegram незадовго до обшуку.

Про новий випадок стало відомо нещодавно. Правозахисний проєкт «Первый отдел», який надає допомогу обвинуваченим у державній зраді, повідомив, що ФСБ отримала доступ до повідомлень, які росіяни надсилали в боти українських Telegram-каналів, зокрема «Кримський вітер», «Військовий віщун» та інших.

Згідно з документами, спецслужби рф відстежували листування користувачів з адміністраторами українських каналів щонайменше за рік до порушення кримінальної справи.

Це фактично виключає можливість отримання доступу через пристрої обвинувачених. А те, що користувачі проживали в різних регіонах росії, вказує на ймовірний моніторинг Telegram-ботів і каналів самими силовиками з фіксацією всіх звернень від російських громадян.