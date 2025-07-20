В российский список "террористов и экстремистов" начали добавлять фигурантов дел о "военных фэйках" и "дискредитации армии"

У російський список «терористів та екстремістів» почали додавати фігурантів справ про «військові фейки» і «дискредитацію армії».

У червні до списку внесли уродженку Житомира з Єкатеринбургу Валентину Когут, раніше засуджену за статтею про «дискредитацію», у липні — українську журналістку Яніну Соколовську, яка заочно отримала сім років за «фейки», звертає увагу The Insider.

З 2011 року список веде Федеральна служба фінансового моніторингу. З першого червня вона набула розширених повноважень.

Тепер крім фігурантів справ за суто екстремістськими і терористичними статтями вправі додавати до списку людей, запідозрених у розповсюдженні свідомо неправдивої інформації про використання збройних сил росії (так звана ст. 207.3 так званого КК росії), публічних діях, спрямованих на дискредитацію на дискредитацію використання ЗС росії (ст. 280.3 КК) і демонстрацію нацистської атрибутики або символіки (ст. 282.4 КК).

Додавання до цього переліку тягне за собою негайне блокування всіх банківських рахунків і карток. Крім того, включеним до переліку не можна бути засновниками НГО та громадських об'єднань, вести педагогічну діяльність серед неповнолітніх та здійснювати угоди з нерухомістю.

Станом на 10 липня 2025 року в «переліку терористів та екстремістів», який веде Росфінмоніторинг, були присутні 1 тис. 143 громадяни України, підрахував для The Insider дата-аналітичний центр, який очолює Кирило Парубець. Це становить близько 6,5% загальної кількості осіб у списку.

При цьому, як зазначають дослідники, перелік не є повним. Так, до нього з незрозумілих причин не додають українців, які обвинувачуються в участі у бойових діях на території Курської області, а також багатьох військовослужбовців України, засуджених окупаційними судами за «терористичними» статтями.

До початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну до переліку було додано 304 громадян України. Багато хто з них — уродженці Криму, які переслідуються після анексії півострова 2014 року. Наразі з них у переліку залишився 151 українець. Таким чином, за три роки повномасштабної війни список поповнився на понад 1 тис. українців.