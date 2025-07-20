Инвестиции Запада сбежали из россии в Мексику, Бразилию и Индию

Західні інвестиції з росії пішли до інших країн: у найбільшому виграші опинилися Мексика, Бразилія, Індія та Саудівська Аравія.

Про це написав німецький економіст Максиміліан Діркс у своєму дослідженні.

За словами Діркса, через війну рф проти України увагу інвесторів привернули насамперед країни, що не входять до блоку.

Як пише DW, Діркс проаналізував дані Світового банку та американського агентства Moodyʼs за 2019−2023 роки про прямі іноземні інвестиції західних компаній. Економіст вивчав «інвестиції в чисте поле» (Greenfield-Investments), тобто такі, коли бізнес в іншій країні створюють з нуля.

Економікам Бразилії, Індії, Мексики та Саудівської Аравії перенаправлення інвестицій дало приблизно 2% приросту ВВП, продовжує дослідник. У ТОП-10 країн за цим показником також увійшли ОАЕ, Аргентина, Колумбія, Сербія, Філіппіни та Туреччина.

За словами Діркса, загалом до позаблокових країн можна віднести 125 держав світу. При цьому 70% усіх транскордонних інвестицій зосереджені лише в 10 з них.

Висновок Діркса відображений у повній назві дослідження: «Коли двоє сваряться, третій радіє: прямі іноземні інвестиції, що впали з небес, або перші переможці в російсько-українській війні». Так, він зазначає, що нейтралітет «може обернутися несподіваною економічною перевагою», оскільки є не тільки «політико-дипломатичною стратегією», але «в періоди геополітичної роздробленості він також все більше стає стратегічним інструментом економічної політики».