Владимир Путин, фото: КПРФ

Ракурс

Наявні санкції проти керівництва РФ не встановлюють заборони на в’їзд для очільника Кремля Володимира Путіна та глави МЗС Сергія Лаврова, тому це не є перешкодою для зустрічі президента США Дональда Трампа з Путіним, котра може відбутися у столиці Угорщини Будапешті.

Про це заявила речниця Єврокомісії з питань зовнішньої політики Аніта Гіппер під час щоденного брифінгу ЄК, повідомляє видання «Європейська правда».

Путін і Лавров — під санкціями про замороження активів, але не забороною на поїздки. Тож це їх не стосується, — зазначила вона. — Зустріч ще не підтверджена, ми не будемо коментувати гіпотетичні сценарії. Але якщо вона буде, то, суто за фактами — для них немає заборони на в’їзд.

Відповідаючи на питання, як літак з Путіним може фізично опинитися у Будапешті з огляду на те, що ЄС закрив свій повітряний простір для російських літаків, Гіппер зазначила, що для прольоту літака з Путіним відповідний виняток повинні будуть надати окремі країни-члени.

На запитання щодо ставлення Єврокомісії до можливості зустрічі Трампа і Путіна у Будапешті заступник головного речника ЄК Олоф Гілл зазначив, що Єврокомісія схвально оцінює усе, що наближає справедливий і сталий мир в Україні, і «якщо ця очікувана зустріч зрушить справи у тому напрямку — це буде позитивом».

Нагадаємо, вчора, 16 жовтня, Трамп вперше за майже два місяці поговорив з Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті — це може стати першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни.

Джерело: «Європейська правда»