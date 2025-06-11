СБУ показала новое видео о спецоперации «Паутина» - Малюк обещает и дальше бить россиян

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Служба безпеки України оприлюднила нове відео про спецоперацію «Павутина», в результаті якої уражено 41 військовий літак ВКС рф.

На кадрах видно хронологію подій — від підготовки до реалізації однієї з наймасштабніших атак у глибокому тилу ворога. Ця спецоперація стала відповіддю на ракетні обстріли українських міст, лікарень та енергетичної інфраструктури.

СБУ б'є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним! Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами. Не менш болючими, ніж операція «Павутина», — цитує пресслужба відомства голову СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка.

Нагадаємо, що 1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу рф: «Олєнья», «Іваново», «Дягілєво» та «Бєлая». Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки «Павутина», перевищує 7 мільярдів доларів США.

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а також «Ан-12» та «Іл-78».