Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Валентин Рыбин, фото: «Новинарня»

Адвоката Медведчука и Шария заочно приговорили к 10 годам заключения

11 июн 2025, 21:08
999

Колаборант Валентин Рибін, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації рф на лівобережжі Херсонщини, заочно засуджений до 10 років ув’язнення.

Про це сьогодні, 11 червня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що наразі Рибін очолює так званий «організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області рф», який координує підривну діяльність місцевих рупорів кремля.

У СБУ зазначають, що:

  • до початку повномасштабної війни зловмисник був адвокатом у Віктора Медведчука та Анатолія Шарія, який нещодавно заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду;
  • згодом Рибін виїхав за кордон, де через свою сторінку у соцмережі Facebook закликав українців скласти зброю перед рашистами;
  • після нетривалого перебування за межами України, зловмисник прибув до тимчасово захопленої частини Херсонської області. Там він отримав пропозицію від місцевого гауляйтера Сальдо очолити окупаційний орган для проведення інформдиверсій проти України;
  • після «призначення» колаборант увійшов до путінської партії «єдина росія», від імені якої неодноразово закликав місцевих жителів підтримати окупантів.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, Рибіна визнано винним за ч. 5 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Окрім заочного ув’язнення, суд призначив конфіскацію майна засудженого, — розповіли в СБУ.

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності, — додали у спецслужбі.

Валентин Рибін, фото: «Новинарня»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров