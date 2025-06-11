Валентин Рыбин, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/n206998-advokata-medvedchuka-i-shariya-zaochno-prigovorili-k-10-godam-zaklucheniya.html

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Колаборант Валентин Рибін, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації рф на лівобережжі Херсонщини, заочно засуджений до 10 років ув’язнення.

Про це сьогодні, 11 червня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що наразі Рибін очолює так званий «організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області рф», який координує підривну діяльність місцевих рупорів кремля.

У СБУ зазначають, що:

до початку повномасштабної війни зловмисник був адвокатом у Віктора Медведчука та Анатолія Шарія, який нещодавно заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду;

згодом Рибін виїхав за кордон, де через свою сторінку у соцмережі Facebook закликав українців скласти зброю перед рашистами;

після нетривалого перебування за межами України, зловмисник прибув до тимчасово захопленої частини Херсонської області. Там він отримав пропозицію від місцевого гауляйтера Сальдо очолити окупаційний орган для проведення інформдиверсій проти України;

після «призначення» колаборант увійшов до путінської партії «єдина росія», від імені якої неодноразово закликав місцевих жителів підтримати окупантів.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, Рибіна визнано винним за ч. 5 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Окрім заочного ув’язнення, суд призначив конфіскацію майна засудженого, — розповіли в СБУ.