Израиль временно закрыл свои дипломатические миссии по всему миру. Фото:

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Ізраїль тимчасово закрив свої дипломатичні місії по всьому світу.

Після превентивного удару Армії оборони Ізраїлю та стратегічних та ядерних цілях Ірану ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті. Громадяни не зможуть отримати консульських послуг. Про це посольство Ізраїлю у Києві 13 червня повідомило на сайті дипмісії.

З урахуванням останніх подій, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться, — йдеться в повідомленні.

Ізраїльтянам за кордоном порекомендували через онлайн-форму повідомити про своє місцезнаходження та поточний статус. У разі надзвичайної ситуації або лиха варто негайно звернутися до ситуаційного центру Міністерства.

Також громадянам Ізраїлю за кордоном порекомендували дотримуватися правил безпеки — уникати демонстрації єврейської чи ізраїльської символіки у громадських місцях й не публікували в соцмережах інформації про місцезнаходження чи плани подорожей, що дозволяє встановити особу.

Крім того, ізраїльтянам рекомендували уникайте відвідування великих зібрань або заходів, пов’язаних з Ізраїлем чи єврейськими громадами.

Тим часом «Суспільне» поінформувало, що посольство України підтримує зв’язок з українцями в Ізраїлі, але вони не можуть покинути країну через закриті аеропорти.

Сьогодні в 3.30 ранку ми проснулися від сповіщення про небезпеку. Потім почули, як підіймаються в небо вертольоти, їх дуже багато. Була тривога і наразі все. Вранці ситуація насправді така ж, як і в нас в Україні, — цитує ЗМІ лікарку Марину Дворську, яка перебуває в Ізраїлі на навчальному стажуванні.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю у ніч проти 13 червня почала воєнну операцію проти Ірану під назвою «Повстання лева». Ізраїльські атаки насамперед спрямовані проти іранської ядерної програми. Іранська армія у відповідь запустила понад 100 дронів у бік ізраїльської території.

Джерело: «Суспільне»