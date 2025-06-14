Иран массированно ударил по Израилю баллистикой, есть погибшие и раненые. Фото:

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Іран масовано вдарив по Ізраїлю балістичними та крилатими ракетами.

У ніч на 14 червня Корпус вартових ісламської революції заявив про операцію під назвою «Правдива обіцянка» у відповідь на попередню атаку Ізраїлю. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що вони «не будуть поблажливими» до ізраїльтян. Про це повідомило іранське державне агентство IRNA.

Як поінформували Times of Israel та CNN, іранська атака була спрямована на Тель-Авів та інші центральні регіони країни. Було випущено близько 100 ракет, працювала протиповітряна оборона.

Згодом, вночі 14 червня, Іран завдав нового удару по Ізраїлю.

Наразі в Ізраїлі відомо вже про двох загиблих через удари Ірану. А поранень зазнали понад 50 людей. Одна жінка наразі в критичному стані, ще четверо людей зазнали поранень середньої тяжкості.

За інформацією медіа, Іран випустив чотири хвилі ракет. У Тель-Авіві було уражено штаб Збройних Сил Ізраїлю.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав військову операцію «Пробудження лева» проти Ірану. ЦАХАЛ задіяв понад 200 літаків, які завдали «превентивних ударів» по ядерній програмі Ірану. Високоточною зброєю було уражено близько 100 цілей, включаючи ядерні центри та заводи з виробництва балістичних ракет.

Зокрема, було уражено заводи зі збагачення урану в Натанзі та Фордо, а також військові об'єкти в Тегерані та інших містах. У Тебрізі був атакований військовий аеродром.

Джерело: Times of Israel, CNN, IRNA