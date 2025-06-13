Супутник зафіксував руйнування на іранському заводі зі збагачення урану в Натанзі. Фото:

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Ключовий ядерний об'єкт Ірану після атаки Ізраїлю показали на фото.

Супутникові знімки ядерного об'єкту в іранському Натанзі опублікував у соцмережі Х OSINT-аналітик Damien Symon. У ЦАХАЛ заявляють, що завод по збагаченню урану знищено. Іранська Організація з атомної енергії Ірану заявила, що після удару Ізраїлю по ядерному об'єкту стався витік радіації всередині об'єкту.

Зазначається, що назовні радіація не потрапила. Також заявляється, що Іран продовжить роботу в ядерній сфері, незважаючи на загибель вчених.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що атаковане підприємство в Натанзі було найбільшим в Ірані зі збагачення урану. Авіація ізраїльських ВПС Ізраїлю пошкодили й підземну частину цього об'єкта, в якій знаходиться багатоповерховий зал збагачення з центрифугами, електричними приміщеннями та додатковою допоміжною інфраструктурою.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав військову операцію «Пробудження лева» проти Ірану. ЦАХАЛ задіяв понад 200 літаків, які завдали «превентивних ударів» по ядерній програмі Ірану. Високоточною зброєю було уражено близько 100 цілей, включаючи ядерні центри та заводи з виробництва балістичних ракет.

Зокрема, було уражено заводи зі збагачення урану в Натанзі та Фордо, а також військові об'єкти в Тегерані та інших містах. У Тебрізі був атакований військовий аеродром.