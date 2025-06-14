Я думал, что тоже умру: только один человек выжил после авиакатастрофы в Индии

12 червня над Індією розбився Boeing 787−8 Dreamliner, що летів з Ахмедабаду до Лондона. Літак розбився невдовзі після зльоту, він упав на житловий район. На борту було 242 особи.

Спочатку рятувальники не сподівалися знайти живих, проте Вішвашкумар Рамеш (40 років) виявився єдиним, хто вижив на борту. Він летів зі своїм братом Аджайкумаром Рамешем (35 років).

Чоловіки зайняли місця 11А та 11J, що розташовані біля аварійних виходів по різні боки від бортової кухні. Під час аварії частина хвоста літака застрягла в будівлі. Уламок із кріслом 11A, де сидів Вішвашкумар, мабуть, відірвався під час удару і впав на кілька метрів униз. Таким чином, Вішвашкумара викинуло з літака, що руйнується, разом з кріслом — ще до того, як заправлений паливом лайнер вибухнув під час падіння.

Вішвашкумар відбувся легкими травмами. Кадри з індійського телебачення показують, як він самостійно прямує до машини швидкої допомоги. Як пише британська газета The Sun, він зателефонував додому і сказав:

Я не знаю, як вибрався з літака.

Родичі називають це дивом. Як повідомляє Mail Online, молодший брат Вішвашкумара Наянкумар Рамеш (27 років) сказав:

Це диво, що хоч один із моїх братів вижив. Ми не могли повірити. Спочатку ми сподівалися, що Аджайкумар також живий. Його телефон ще дзвонив, коли ми намагалися додзвонитися після катастрофи.

Але пізніше авіакомпанія Air India підтвердила: із 242 осіб на борту вижив лише один — Вішвашкумар. Інші 241 особа загинули: пасажири та члени екіпажу.

Вішвашкумар дав інтерв’ю індійським ЗМІ:

Я досі не можу повірити, що лишився живий. Якоїсь миті я був певен, що теж помру. Але коли розплющив очі і озирнувся, зрозумів, що живий, — сказав він у розмові з Hindustan Times.

Навіть посадковий талон Вішвашкумара вцілів.