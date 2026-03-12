Иран разрешил танкерам Индии проходить через Ормузский пролив. Фото:

Іран погодився дозволити танкерам під прапором Індії проходити через Ормузьку протоку.

Нещодавно в протоці відбулася атака на тайський корабель, який прямував до індійського порту Кандла. Нью-Делі відреагував гнівно — МЗС Індії заявило, що комерційні судна не повинні ставати мішенями військових нападів. Раніше через Ормузьку протоку проходило близько 40% індійського імпорту нафти. Про це повідомила агенція Reuters.

Як відомо, через бойові дії на Близькому Сході сотні суден залишаються на якорі по обидва боки Ормузької протоки. Через цю протоку зазвичай транспортується близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу, що робить її однією з найважливіших енергетичних артерій у світі.

Через часткову блокаду Ормузької протоки Індія змушена шукати альтернативні маршрути постачання нафти, зокрема через збільшення закупівель у РФ.

Нагадаємо, нещодавно Корпус вартових ісламської революції (КВІР) поінформував, що європейські та арабські держави, які розірвуть дипломатичні відносини з Сполученими Штатами Америки та Ізраїлем, отримають «повне право і свободу» користуватися Ормузькою протокою.

Джерело: Reuters