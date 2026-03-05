Иран впервые применил надводный беспилотник для удара по нефтяному танкеру. Фото:

Іран уперше застосував надводний безпілотник для удару по нафтовому танкеру.

Ввечері у середу, 4 березня, був атакований танкер, який перебував на якорі приблизно у Перській затоці за 30 морських миль на південний схід від порту Мубарак-аль-Кабір у Кувейті. Капітан заявив про сильний вибух з лівого борту судна. Команда танкера після цього побачила невелике судно, яке швидко покинуло район атаки. Про це повідомив Британський центр морської безпеки (UKMTO).

Попередньо відомо, що ціллю атаки міг стати американський нафтовий танкер. Витоку нафти з судна не відбулося, але з пробоїни судна витекла баластна вода. Пожежі теж не відбулося. Наразі танкер перебуває в тому районі, де й був атакований.

Британці закликали всі судна, що проходять у цьому районі, рухатися з підвищеною обережністю та повідомляти про будь-яку підозрілу активність.

Нагадаємо, 4 березня Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що Сполучені Штати потопили в Індійському океані іранський військовий корабель. Ймовірно, мова йшла про корабель IRIS Dena, який затонув в Індійському океані і близько 140 людей, які перебували на борту, зникли безвісти.