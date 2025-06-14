Ракурсhttps://racurs.ua/
Стало известно, кто попал в масштабное ДТП во Франции
Стало известно, кто попал в масштабное ДТП во Францииhttps://racurs.ua/n207069-stalo-izvestno-kto-popal-v-masshtabnoe-dtp-vo-francii.htmlРакурс
В автобусі, який 13 червня потрапив у ДТП у Франції, були 46 студентів та 5 викладачів Кіцманського фахового коледжу Подільського державного університету.
Студенти поверталися додому після навчального обміну з аграрним ліцеєм La Touche у Бретані, який відбувався з 10 по 13 червня. Вони їхали туди на запрошення директора французького коледжу в межах місії міжнародного співробітництва.
За даними очільника Чернівецької обласної військової адміністрації Руслана Запаранюка, станом на 14 червня в лікарні перебувають дев’ятеро дітей. Їхній стан стабільний.
Нагадаємо, у Франції 13 червня сталася смертельна ДТП за участі автобуса, в якому їхали українці. Серед чотирьох загиблих — троє громадян України.