В автобусі, який 13 червня потрапив у ДТП у Франції, були 46 студентів та 5 викладачів Кіцманського фахового коледжу Подільського державного університету.

Студенти поверталися додому після навчального обміну з аграрним ліцеєм La Touche у Бретані, який відбувався з 10 по 13 червня. Вони їхали туди на запрошення директора французького коледжу в межах місії міжнародного співробітництва.

За даними очільника Чернівецької обласної військової адміністрації Руслана Запаранюка, станом на 14 червня в лікарні перебувають дев’ятеро дітей. Їхній стан стабільний.

Нагадаємо, у Франції 13 червня сталася смертельна ДТП за участі автобуса, в якому їхали українці. Серед чотирьох загиблих — троє громадян України.