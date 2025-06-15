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Агенты ГУР подожгли силовой трансформатор российской подстанции, скриншот видео

ГУР обесточило объекты российского ВПК и армии в Калининграде — СМИ (ВИДЕО)

15 июн 2025, 12:03
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Агенти ГУР вчора, 14 червня, близько четвертої години ранку атакували промислову електропідстанцію у російському Калінінграді, внаслідок чого повністю припинено постачання електроенергії до споживачів, зокрема до розташованих неподалік обʼєктів російського ВПК та збройних сил рф.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляють джерела, агенти української розвідки злили охолоджуючу рідину з силового трансформатора підстанції, а потім підпалили його, — зазначає видання.

За словами джерела видання, збитки для рф внаслідок цієї диверсії склали майже 5 млн доларів.

Джерело: «Українська правда»

Источник: Ракурс


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