Иран подтвердил гибель руководителя ракетной программы и еще семерых топ-чиновников. Фото:

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Керівник ракетної програми КВІР та семеро його заступників загинули внаслідок ударів ЦАХАЛ.

Іран визнав, що жертвами обстрілів стали голова ракетної програми Корпусу вартових Ісламської революції, а також семеро його довірених заступників. Це серйозно порушило командування даною розробкою. Про це повідомило видання Times of Israel.

Раніше Тегеран вже підтвердив загибель керівника аерокосмічного відділу Гвардії генерала Аміра Алі Хаджизаде. Він був ліквідований внаслідок ізраїльського авіаудару 13 червня. Крім того, загинули генерали Махмуд Багері, Давуд Шейхіан, Мохаммад Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Тайеб, Хосро Хасані та Джавад Джарсара.

А за непідтвердженою інформацією був також вбитий керівник поліції Тегерану Ахмадрез Радан, відомий як «Тегеранський м’ясник». Він керував жорстоким придушенням антиурядових протестів і займався тортурами та вбивствами противників режиму аятол.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об'єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Іран завдав ударів у відповідь.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що незабаром буде мир між Ізраїлем та Іраном. Американський лідер зазначив, що зараз відбувається багато дзвінків і зустрічей

Джерело: Times of Israel