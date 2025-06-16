Воздушные силы Израиля ударили по иранскому центру связи, который маскировали под гражданскую инфраструктуру

https://racurs.ua/n207126-vozdushnye-sily-izrailya-udarili-po-iranskomu-centru-svyazi-kotoryy-maskirovali-pod-grajdanskuu.html

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У ЦАХАЛ заявили, що Повітряні сили Ізраїлю 16 червня вдарили по іранському центру зв’язку, який використовували у військових цілях. За даними ізраїльської розвідки, об'єкт маскували під цивільну інфраструктуру.

ЦАХАЛ повідомляє, що Ізраїль попередив цивільне населення перед атакою. Там наголошують, що удар був точковим, аби мінімізувати шкоду для мирних жителів.

Водночас, за даними провладного іранського медіа Tasnim, у будівлі державного телебачення спалахнула пожежа, кілька працівників поранені, в перші хвилини після удару багато людей евакуювали.

Раніше Іранське держінформагентство Таsnim опубілкувало відео, з якого видно, що будівля іранського державного телебачення IRIB в Тегерані стала ціллю ізраїльської атаки. Момент удару потрапив в прямий ефір медіа. Про атаку повідомляють провладні Fars News та Tasnim News.

За повідомленням Tasnim, після перерви пряме мовлення телеканалу відновили. Офіційних коментарів з боку ізраїльської влади наразі немає.