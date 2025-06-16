В результате удара Ирана по городу в Израиле погибла семья из Одессы

https://racurs.ua/n207127-v-rezultate-udara-irana-po-gorodu-v-izraile-pogibla-semya-iz-odessy.html

Ракурс

Внаслідок удару Ірану по ізраїльському місті Бат-Ям загинула родина з Одеси.

Про це повідомив в етері «Суспільне.Студія» український єврейський історик та журналіст Шимон Бріман.

За його словами, бабуся, мати, донька та двоє молодих племінників загинули унаслідок прямого влучання іранської ракети. У Бат-Ям родина приїздила на лікування.

Йдеться про атаку Ірану 14 червня на Бат-Ям — місто в Ізраїлі, розташоване на південь від Тель-Авіва.