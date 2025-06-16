Новини
Внаслідок удару Ірану по місту в Ізраїлі загинула родина з Одеси

16 чер 2025, 20:03
Внаслідок удару Ірану по ізраїльському місті Бат-Ям загинула родина з Одеси.

Про це повідомив в етері «Суспільне.Студія» український єврейський історик та журналіст Шимон Бріман.

За його словами, бабуся, мати, донька та двоє молодих племінників загинули унаслідок прямого влучання іранської ракети. У Бат-Ям родина приїздила на лікування.

Йдеться про атаку Ірану 14 червня на Бат-Ям — місто в Ізраїлі, розташоване на південь від Тель-Авіва.

Джерело: Ракурс


