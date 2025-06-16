Внаслідок удару Ірану по місту в Ізраїлі загинула родина з Одеси

https://racurs.ua/ua/n207127-vnaslidok-udaru-iranu-po-mistu-v-izrayili-zagynula-rodyna-z-odesy.html

Ракурс

Внаслідок удару Ірану по ізраїльському місті Бат-Ям загинула родина з Одеси.

Про це повідомив в етері «Суспільне.Студія» український єврейський історик та журналіст Шимон Бріман.

За його словами, бабуся, мати, донька та двоє молодих племінників загинули унаслідок прямого влучання іранської ракети. У Бат-Ям родина приїздила на лікування.

Йдеться про атаку Ірану 14 червня на Бат-Ям — місто в Ізраїлі, розташоване на південь від Тель-Авіва.