Рашисти вдарили «Іскандером» по Одесі — двоє загиблих

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Рашисти вдарили «Іскандером» по Одесі — двоє загиблихhttps://racurs.ua/ua/n207528-rashysty-vdaryly-iskanderom-po-odesi-dvoie-zagyblyh.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 3 липня, вдень вдарили по Одесі ракетою «Іскандер» з касетним боєприпасом. Під удар потрапила портова інфраструктура.
Про це повідомляє видання «Думская» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Зазначається, що внаслідок цього удару двоє людей загинули, ще троє дістали поранення. Один із загиблих — водій вантажівки, особу другої жертви встановлюють.
Сьогодні вдень в Одесі відразу після оголошення повітряної тривоги через загрозу балістики пролунав вибух. Місцеві жителі повідомляли про помічений над містом великий стовп диму.
Джерело: «Думская»
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