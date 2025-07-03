Рашисти вдарили «Іскандером» по Одесі — двоє загиблих

Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n207528-rashysty-vdaryly-iskanderom-po-odesi-dvoie-zagyblyh.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 3 липня, вдень вдарили по Одесі ракетою «Іскандер» з касетним боєприпасом. Під удар потрапила портова інфраструктура.

Про це повідомляє видання «Думская» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Зазначається, що внаслідок цього удару двоє людей загинули, ще троє дістали поранення. Один із загиблих — водій вантажівки, особу другої жертви встановлюють.

Сьогодні вдень в Одесі відразу після оголошення повітряної тривоги через загрозу балістики пролунав вибух. Місцеві жителі повідомляли про помічений над містом великий стовп диму.

Джерело: «Думская»