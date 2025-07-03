Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, фото: «Українська правда»

Рашисти вдарили «Іскандером» по Одесі — двоє загиблих

3 лип 2025, 14:51
999

Російські загарбники сьогодні, 3 липня, вдень вдарили по Одесі ракетою «Іскандер» з касетним боєприпасом. Під удар потрапила портова інфраструктура.

Про це повідомляє видання «Думская» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Зазначається, що внаслідок цього удару двоє людей загинули, ще троє дістали поранення. Один із загиблих — водій вантажівки, особу другої жертви встановлюють.

Сьогодні вдень в Одесі відразу після оголошення повітряної тривоги через загрозу балістики пролунав вибух. Місцеві жителі повідомляли про помічений над містом великий стовп диму.

Джерело: «Думская»


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів