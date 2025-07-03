Рашисты ударили «Искандером» по Одессе — двое погибших

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Російські загарбники сьогодні, 3 липня, вдень вдарили по Одесі ракетою «Іскандер» з касетним боєприпасом. Під удар потрапила портова інфраструктура.
Про це повідомляє видання «Думская» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Зазначається, що внаслідок цього удару двоє людей загинули, ще троє дістали поранення. Один із загиблих — водій вантажівки, особу другої жертви встановлюють.
Сьогодні вдень в Одесі відразу після оголошення повітряної тривоги через загрозу балістики пролунав вибух. Місцеві жителі повідомляли про помічений над містом великий стовп диму.
Джерело: «Думская»
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