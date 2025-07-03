Хто вніс 120 млн грн застави за Чернишова, встановили ЗМІ

Олексій Чернишов, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n207527-hto-vnis-120-mln-grn-zastavy-za-chernyshova-vstanovyly-zmi.html

Ракурс

Заставу на суму 120 млн 2 тис. 668 грн млн грн за віце-прем'єра — міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли частинами у різні дні.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на розслідування проекту «Схеми».

За інформацією «Схем»:

дружина підозрюваного Світлана Чернишова спочатку внесла 10 млн грн, а згодом ще 2 тис. 668 грн;

найбільшу частину застави (66 млн грн) внесло ТОВ «Форавто тор» з Дніпра. Ця компанія була зареєстрована у квітні 2025 року і спеціалізується на оптовій торгівлі деталями для автомобілів. Директор і власник «Форавто тор» Едуард Мартиненко у коментарі «Схемам» заявив, що не знав про внесення застави за віце-прем'єра його компанією;

44 млн грн внесла Дарія Бедя — директор з маркетингу української девелоперської групи DIM. Засновник DIM Олександр Насіковський повідомив, що йому не було відомо, що Бедя внесла заставу за Чернишова. Він додав, що директорка з маркетингу цього тижня вирішила звільнитися. Також Насіковський запевнив, що не знає Чернишова і ніколи з ним не спілкувався.

У прес-службі інвестора DIM Максима Кріппи у коментарі «Радіо Свобода» згодом повідомили, що щодо директорки з маркетингу ініціюється службове розслідування:

Нам про цю ситуацію (із внесенням застави — ред.) стало відомо із вашого запиту. Після отримання якого Максим Кріппа звернувся до партнерів по Групі з ініціативою проведення службового розслідування щодо особистої діяльності вказаного співробітника.

Там додали, що Кріппа «не займається операційним управлінням групою компаній та не є обізнаним щодо діяльності окремих менеджерів, тим більше діяльності, яка не стосується їх функціональних обов’язків».

Джерело: «Радіо Свобода»