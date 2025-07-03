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Ракурс
Наслідки російської атаки по Полтаві, фото: Катерина Ямщикова

17 будинків та два заклади освіти пошкоджено російською атакою у Полтаві (ФОТО)

3 лип 2025, 13:56
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У Полтаві внаслідок російської атаки, завданої сьогодні, 3 липня, вранці, вже відомо про 21 постраждалого.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила виконувач обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова,

За її словами, у місті пошкоджені 23 об'єкти:

  • 10 багатоквартирних будинків;
  • сім приватних домоволодінь;
  • два заклади освіти;
  • будівлі приватних підприємців.

Без електропостачання залишаються 159 споживачів.

Наслідки російської атаки по Полтаві, фото: Катерина Ямщикова

Нагадаємо, раніше також стало відомо про двох загиблих внаслідок сьогоднішньої атаки по Полтаві.

Джерело: Ракурс


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