Последствия российской атаки по Полтаве, фото: Екатерина Ямщикова

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У Полтаві внаслідок російської атаки, завданої сьогодні, 3 липня, вранці, вже відомо про 21 постраждалого.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила виконувач обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова,

За її словами, у місті пошкоджені 23 об'єкти:

10 багатоквартирних будинків;

сім приватних домоволодінь;

два заклади освіти;

будівлі приватних підприємців.

Без електропостачання залишаються 159 споживачів.

Нагадаємо, раніше також стало відомо про двох загиблих внаслідок сьогоднішньої атаки по Полтаві.