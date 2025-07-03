Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки по Полтаве, фото: Екатерина Ямщикова
17 домов и два учебных заведения повреждены российской атакой в Полтаве (ФОТО)https://racurs.ua/n207526-17-domov-i-dva-uchebnyh-zavedeniya-povrejdeny-rossiyskoy-atakoy-v-poltave-foto.htmlРакурс
У Полтаві внаслідок російської атаки, завданої сьогодні, 3 липня, вранці, вже відомо про 21 постраждалого.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила виконувач обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова,
За її словами, у місті пошкоджені 23 об'єкти:
- 10 багатоквартирних будинків;
- сім приватних домоволодінь;
- два заклади освіти;
- будівлі приватних підприємців.
Без електропостачання залишаються 159 споживачів.
Нагадаємо, раніше також стало відомо про двох загиблих внаслідок сьогоднішньої атаки по Полтаві.