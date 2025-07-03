Ликвидация последствий взрывов вблизи Житомира, скриншот видео

https://racurs.ua/n207525-vzryv-vblizi-jitomira-vozroslo-kolichestvo-postradavshih.html

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Кількість постраждалих унаслідок вибухів поблизу Житомира, які сталися вчора, 2 липня, зросла до 82. Також двоє людей загинули.

38 постраждалих перебувають у лікарнях, серед них громадянин Японії. Про це в телеефірі повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

На даний момент ми говоримо про 82 постраждалих, 38 людей, серед них четверо дітей, перебувають у лікарнях. Усі з травмами середньої важкості, — розповів Бунечко.

Він зазначив, що постраждалому громадянину Японії забезпечили прихисток і наразі надається медична допомога в лікарні.

Також постраждали близько 100 домоволодінь, четверта частина з них зруйнована вщерть.

Держава разом із обласною і місцевою владою повністю компенсують вартість втраченого житла. Працюють комісії для встановлення абсолютної вартості зруйнованих домоволодінь, — зазначив він. — Наслідки від двох вибухів біля села Березина могли б бути набагато жахливішими.

Сьогодні вранці Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України повідомило, що рух на ділянці дороги М-06 Київ-Чоп, який був обмежений внаслідок цих вибухів, повністю відновлено.