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Последствия российских обстрелов Полтавы, фото: ГСЧС
Последствия российского удара по Полтаве показала ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n207523-posledstviya-rossiyskogo-udara-po-poltave-pokazala-gschs-foto.htmlРакурс
У Полтаві внаслідок російського обстрілу міста, який стався сьогодні, 3 липня, вранці виникли пожежі в окремих будівлях.
Одна з пожеж локалізована. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
За попередніми даними:
- загинули дві людини;
- ще 10 людей травмовані;
- надзвичайники врятували 10 людей.
Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. На місці працюють психологи ДСНС, медики та представники всіх відповідних служб міста, — розповіли у відомстві.
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