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Последствия российских обстрелов Полтавы, фото: ГСЧС

Последствия российского удара по Полтаве показала ГСЧС (ФОТО)

3 июл 2025, 11:57
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У Полтаві внаслідок російського обстрілу міста, який стався сьогодні, 3 липня, вранці виникли пожежі в окремих будівлях.

Одна з пожеж локалізована. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За попередніми даними:

  • загинули дві людини;
  • ще 10 людей травмовані;
  • надзвичайники врятували 10 людей.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. На місці працюють психологи ДСНС, медики та представники всіх відповідних служб міста, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського обстрілу Полтави, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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