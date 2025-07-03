Наслідки російського обстрілу Полтави, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n207523-naslidky-rosiyskogo-udaru-po-poltavi-pokazala-dsns-foto.html

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У Полтаві внаслідок російського обстрілу міста, який стався сьогодні, 3 липня, вранці виникли пожежі в окремих будівлях.

Одна з пожеж локалізована. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За попередніми даними:

загинули дві людини;

ще 10 людей травмовані;

надзвичайники врятували 10 людей.