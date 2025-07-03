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Наслідки російського обстрілу Полтави, фото: ДСНС
Наслідки російського удару по Полтаві показала ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207523-naslidky-rosiyskogo-udaru-po-poltavi-pokazala-dsns-foto.htmlРакурс
У Полтаві внаслідок російського обстрілу міста, який стався сьогодні, 3 липня, вранці виникли пожежі в окремих будівлях.
Одна з пожеж локалізована. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
За попередніми даними:
- загинули дві людини;
- ще 10 людей травмовані;
- надзвичайники врятували 10 людей.
Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. На місці працюють психологи ДСНС, медики та представники всіх відповідних служб міста, — розповіли у відомстві.
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