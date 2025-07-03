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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Полтави, фото: ДСНС

Наслідки російського удару по Полтаві показала ДСНС (ФОТО)

3 лип 2025, 11:57
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У Полтаві внаслідок російського обстрілу міста, який стався сьогодні, 3 липня, вранці виникли пожежі в окремих будівлях.

Одна з пожеж локалізована. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За попередніми даними:

  • загинули дві людини;
  • ще 10 людей травмовані;
  • надзвичайники врятували 10 людей.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. На місці працюють психологи ДСНС, медики та представники всіх відповідних служб міста, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського обстрілу Полтави, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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