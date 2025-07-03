Рашисти вдарили по будівлі ТЦК у Полтаві — є загиблі та поранені

Росіяни 3 липня завдали удару по Полтаві, фото: «Полтавщина»

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 3 липня, близько 9.00 завдали удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється та буде повідомлена додатково, — зазначили у Сухопутних військах.

Нагадаємо, 30 червня російський дрон влучив у будівлю ТЦК у Кривому Розі.